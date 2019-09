Woonzorgcentrum Gitschotelhof neemt deel aan Dag van de Architectuur AMK

20 september 2019

13u47 0 Antwerpen Het vernieuwde woonzorgcentrum Gitschotelhof in Borgerhout, een ontwerp van collectief Noord architecten, opent de deuren op de Dag van de Architectuur op zondag 22 september. Er zijn de hele dag gratis rondleidingen.

Het Borgerhoutse woonzorgcentrum Gitschotelhof van Zorgbedrijf Antwerpen biedt een thuis aan 180 bewoners. De nieuwbouw straalt een huiselijke sfeer uit, waarin senioren wonen in kleinschalige leefgroepen. Het gebouw is al in gebruik genomen en wordt op 12 oktober officieel geopend. De bezoekers van de Dag van de Architectuur zijn dus de eersten om een kijkje te nemen in het nu volledig afgewerkte gebouw.

De hoofdingang van woonzorgcentrum Gitschotelhof is vormgegeven als een tuinpaviljoen en staat helemaal vrij. Collectief Noord architecten bracht in het ontvangstgebouw de ruime cafetaria en de administratieruimtes onder. Zo ontstaat er een informele plek waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.

Het gebouw heeft de ambitie om de wijk en de bewoners van het woonzorgcentrum in het groene hart van de woonzorgcampus samen te brengen. Door het klassieke model van de woonzorgcampus om te draaien, liggen de privé-ingangen van de bewoners rond collectieve tuinen aan de straat. Zo genieten ook voorbijgangers van heel wat extra straatgroen.