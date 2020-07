Woonzorgcentra Zorgbedrijf vrij van nieuwe besmettingen: “Met onze testcapaciteit kunnen we gerichter en sneller ingrijpen” Philippe Truyts

19 juli 2020

17u06 0 Antwerpen Antwerpen telt enkele gevaarlijke nieuwe brandhaarden van het coronavirus, maar in de woonzorgcentra en serviceflats van het Zorgbedrijf Antwerpen is de situatie vandaag goed. Dat zegt algemeen directeur Johan De Muynck. “We hebben de basisregels wel weer wat aangescherpt.”

De Muynck is voorzichtig. “Je gaat me nooit horen zeggen dat we alles onder controle hebben. Dat vind ik riskant. Maar de voorbije twee weken hebben we in onze woonzorgcentra geen nieuwe besmettingen meer gehad. In de serviceflats Kerkeveld in Deurne hadden we recent nog wel een positieve test, maar in principe gaan we die site woensdag kunnen vrijgeven.”

Afspraken

Binnen het Zorgbedrijf is afgesproken dat een rusthuis wordt gesloten voor bezoek zodra er een of meer besmettingen opduiken. “Daarna testen we alle bewoners en herhalen we dat vijf dagen later. De afdelingen die dan coronavrij zijn, kunnen weer open.”

Nu de besmettingscijfers in het Antwerpse weer stijgen, zijn we alert. We voelden een zekere laksheid opkomen bij bewoners en bezoekers. In de kamers moet iedereen opnieuw een mondmasker dragen. Johan De Muynck, directeur Zorgbedrijf Antwerpen

Volgens De Muynck hebben we één groot voordeel tegenover vier maanden geleden: er is ruim voldoende testcapaciteit. “We kunnen dus gerichter ingrijpen. En dat moet, want eens het virus weer ergens binnensluipt, kan het snel gaan. Nu de besmettingscijfers in het Antwerpse weer stijgen, zijn we alert. We voelden een zekere laksheid opkomen bij bewoners en bezoekers. In de kamers moet iedereen opnieuw een mondmasker dragen. Hygiëne en afstand houden: ook dat bewaken we nauw.”

Geen coronadoden meer

Officieel is er de voorbije zeven weken in de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf niemand meer gestorven aan het virus. “Maar in sommige gevallen kan er natuurlijk een verband zijn. Stel dat iemand drie maanden geleden besmet geraakte, niet echt ziek werd en nu sterft. Het kan altijd dat een virus dat enkele maanden in je lichaam zit uiteindelijk een rol speelt in een ander ziektebeeld. Maar volgens de geldende criteria was er geen coronadode meer sinds eind mei.”