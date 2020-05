Woonzorgcentra Zorgbedrijf laten vanaf maandag wekelijks één bezoeker per bewoner toe PhT

15 mei 2020

18u31 0 Antwerpen De negentien woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen (ZBA) kunnen een beetje herademen. Vanaf maandag is per bewoner wekelijks één bezoeker toegelaten. “Enkel op afspraak. Als alles goed verloopt, kunnen we de bezoekregel wat versoepelen vanaf de tweede week”, hoopt Johan De Muynck, directeur van het ZBA.

De woonzorgcentra van het Zorgbedrijf gingen vrij snel na de corona-uitbraak op slot voor bezoekers. Na een wat tragere aanloop zijn inmiddels alle bewoners én personeel getest. De Muynck: “In april hadden we vergeleken met andere jaren een duidelijke oversterfte, maar stilaan keren we naar de normaliteit terug. Overigens lag het aantal overlijdens in februari en maart dankzij de zachte winter en het uitblijven een klassieke griepepidemie dan weer beneden het gemiddelde.”

Mondmaskers

Het bezoek vanaf maandag is aan strenge regels gebonden. Bewoners en bezoekers moeten mondmaskers dragen en de anderhalve meter afstand bewaren. “We gaan zo weinig mogelijk met plexiglazen schermen werken”, zegt De Muynck. “Tenzij het in een bepaalde ruimte nodig is. Alle gebouwen zijn immers verschillend.”

Nieuwe besmettingen zijn er volgens de directeur niet meer. “Iedere bezoeker zal een document moeten ondertekenen waarin hij op erewoord verklaart dat hij geen symptomen van corona vertoont. Want als dat toch zo is, kunnen we uiteraard geen bezoek toelaten. Wie officieel genezen is, leggen we niets in de weg.”