Woonzorgcentra in Antwerpen ontsnappen voorlopig aan tweede coronagolf: slechts acht besmettingen op 2.900 bewoners

Antwerpen

De tweede golf van de coronapandemie in ons land veroorzaakt voorlopig geen drama’s in de woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen . “Momenteel tellen we amper acht besmettingen zonder ernstige ziektesymptomen op 2.900 bewoners”, zegt directeur Johan De Muynck. “Maar ik durf niet optimistisch te zijn. Buiten circuleert er immers veel virus. Dan komt dat vroeg of laat terug binnen.””