Woonerfgebied breidt uit met Lange Koepoortstraat maar op realisatie autoluwe binnenstad is het wel wachten tot 2033 ADA

11 juni 2020

17u33 3 Antwerpen In Antwerpen is het woonerfgebied in de binnenstad donderdag weer een stuk groter geworden met de toevoeging van de heraangelegde Lange Koepoortstraat, ten noorden van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Op termijn willen het stads- en districtsbestuur van 83 procent van de straten tussen de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat (woon)erf, voetgangerszone of autoluwe zone maken. Die doelstelling zal wel pas in 2030-2033 bereikt worden.

De Lange Koepoortstraat en de Steenhouwersvest fungeren als het lichtend voorbeeld van hoe de Antwerpse zestiende-eeuwse binnenstad er in de toekomst zal moeten uitzien. Een mix van woonerven, autovrije en autoluwe zones en waar voetganger en fietser dus alle ruimte krijgen. In een woonerf mogen voetgangers wandelen en spelen over de hele breedte van de straat en auto’s zijn “te gast” aan maximum 20 kilometer per uur. Het wegdek is gelijkgronds aangelegd, zonder opdeling in voetpad en rijweg, en parkeren is alleen toegelaten in daartoe aangegeven vakken. Het verschil met een autovrije of autoluwe zone is dat daar slechts zeer beperkt gemotoriseerd verkeer mag rijden zoals laad- en losverkeer en binnen bepaalde tijden.

Paard en kar

Eigenlijk keert de historische binnenstad dus terug naar de tijd want door de smalle straatjes was de stad in de zestiende eeuw voornamelijk gemaakt voor voetgangers. Paard en kar begaven zich enkel op de grotere banen. Die filosofie willen schepen Koen Kennis en districtsburgemeester van Antwerpen Paul Cordy nu aanwenden om die binnenstad de komende jaren een grondige metamorfose te geven. Alleen mag je die ‘komende jaren’ erg ruim zien. “Het is een project dat deze legislatuur niet klaar zal geraken en waar we dus ook de volgende legislatuur aan zullen verder werken. Aan het einde van deze bestuursperiode moet 46 procent klaar zijn. Tegen 2030-2033 moeten dan 83 procent van de straten tussen de Kaaien, de Oudeleeuwenrui, de Leien en de Kronenburgstraat een (woon)erf, voetgangerszone of autoluwe zone zijn”, vertelt Cordy.

Klapdorp en Paardenmarkt

De reden waarom dat zo lang moet duren is omdat je niet alle straten zomaar tegelijk kan openbreken. “Eerst worden de grote assen aangepakt, de volgende bestuursperiode zullen dat de kleinere straten zijn. Zo zal in 2023 Klapdorp aangepakt worden en ook de Paardenmarkt krijgt een upgrade”, vult schepen Kennis aan. “We mogen al erg trots zijn op wat we nu al verwezenlijkt hebben. De Lange Koepoortstraat is een heel mooi voorbeeld en geeft heel goed weer waar we heen willen als stad.”

De grote autoluwe zone loopt van de Brouwersvliet en de Oude Leeuwenrui langs de Leien en de Kaaien richting het zuiden van de stad tot aan Kronenburgstraat. Het Zuid hoort dus niet tot die zone. “Het Zuid heeft een andere indeling. Daar heb je grote brede lanen waar voldoende ruimte is voor brede voetpaden”, aldus Cordy.