Wonen tussen Rubens en het MAS

25 november 2019

08u00 0 Aangeboden door Fides Invest Wie in de stad wil wonen zonder daarvoor te moeten inboeten aan groen en rust, voelt zich de koning te rijk in het Antwerpse project Rijnpoort. Vier redenen om te kiezen voor dit frisse renovatieproject.

Kiezen is niet nodig

Begeef je je graag in het wervelende stadscentrum om je daarna terug te trekken in een oase van rust? In renovatieproject Rijnpoort aan de Rijnpoortvest is het mogelijk: je woont hier pal tussen het hippe Eilandje en de geschiedenis ademende binnenstad. Wat ooit een kantoorgebouw was, is nu een project met 110 appartementen met ruime terrassen en een gemeenschappelijke, zuidelijk gerichte daktuin, autostaanplaatsen met laadpalen, een kantoorruimte en drie commerciële panden.

Een gemeenschappelijke daktuin

Wil je een praatje slaan met de buurvrouw, maar vind je aanbellen te opdringerig? De oplossing ligt letterlijk binnen handbereik. In de gemeenschappelijke groene daktuin kom je niet alleen op adem na een drukke werkdag of een uitputtend weekend, je loopt er ook buren tegen het lijf. Een laagdrempeligere manier om elkaar beter te leren kennen, kunnen wij alvast niet bedenken.

Een comfortabele buurt

Hoe gezellig, fris en modern je hier tussen de vier muren ook woont, buiten op straat wil je je ook als een spreekwoordelijke vis in het water voelen. En kijk: de buurt rond project Rijnpoort krijgt een modern jasje aangemeten waarbij de bewoners centraal staan. Betere fietspaden, voldoende ruimte voor voetgangers en extra groen maken van de wijk rond Rijnpoort een comfortabele leefomgeving. Met de vibe die je zowel buiten als binnen ervaart, ben je gewapend om je dag op een positieve manier door te komen. De ster binnen maar ook buiten de deur, dat ben jij!

Geen kopzorgen of onnodige kosten

FIDES invest is een projectontwikkelaar die met een uitstekende begeleiding en opvolging jouw woondroom ter harte neemt. Zonder onnodige kosten bovendien, want na het voorschot van 5 procent betaal je het saldo van de aankoopsom pas bij de voorlopige oplevering van je appartement. Op die manier spaar je een dubbele koop- en/of huurlast uit.

Interesse? Contacteer FIDES invest, Van Eycklei 1 bus 6, Antwerpen. 03/232.54.00, fidesinvest.be