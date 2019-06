Gesponsorde inhoud WONEN. Residentieel wonen met de dienstverlening van een hotel Aangeboden door Candor Van de commerciële redactie

20 juni 2019

07u00 20 Antwerpen Investeren in uw eigen residentieel appartement waar uw huurder gebruik kan maken van hoteldiensten? Bij het project Initium in hartje Antwerpen is het mogelijk. Het nieuwste woonpoject van Candor herbergt zowel een hotel als residentiële appartementen. Het gaat om serviced apartments of appartementen waar je gebruik kan maken van bepaalde diensten. Ideaal voor bijvoorbeeld expats.

Eén project, twee elementen: een hotelvleugel en een residentiële vleugel. Wat is het idee achter Initium, het nieuwste project van projectontwikkelaar Candor? Wij vroegen het aan de man achter het project, Louis Van Hulle. “Heel wat expats of (hoogopgeleide) professionelen die voor hun werk tijdelijk in ons land verblijven, hebben moeite met het vinden van geschikte huisvesting. Ideaal voor die groep zijn serviced apartments, of appartementen die je voor een kortere periode kan huren en waar je gebruik kan maken van bepaalde hoteldiensten. In feite zoeken expats een tussenmaat tussen een huurappartement en een hotel. Dat is mogelijk in het gloednieuwe project van Initium. Voor kortere verblijven kunnen bezoekers gebruik maken van het hotelgedeelte van Initium. Het project biedt de expat de mogelijkheid om op hotel te komen of om een langere periode te overbruggen in het residentieel gedeelte.

Expats in Antwerpen

“In Brussel is de vastgoedmarkt grotendeels aangepast aan de specifieke noden van de internationale doelgroep. In Antwerpen is huisvesting voor expats en zakenlui nog een gat in de markt,” vertelt Louis. “Bij aangepaste huisvesting denk ik meteen aan serviced apartments, iets wat in veel grootsteden wordt aangeboden. Appartementen waar diensten zoals een wasbar, poetsdienst, restaurant of fitness aangeboden worden zijn immers erg populair bij zakenlui en expats. Huurders én hotelgasten zullen in het nieuwste project van Candor, Initium, ook kunnen genieten van een coworking space en een fitnessruimte. En bovendien is de locatie ideaal: vlak bij tal van kantoren en in de nabijheid van heel wat gezellige bars en restaurants.”

Voor het verhuur van de serviced apartments werkt Candor samen met een eigen verhuurdienst, Belgium Business Flats (BBF). “Een heel betrouwbare en gespecialiseerde verhuurpartner met 30 jaar ervaring”, vertelt Louis. “Voor het hotelgedeelte van Initium werkt Candor samen met een internationale partner. We gaan enkel voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Wie investeert in ons vastgoed, hoeft zich dus geen zorgen te maken over de uitbating of het verhuur.”

Investeren in Initium, iets voor mij?

De nieuwbouwappartementen voldoen volledig aan de noden anno 2019. Modern, met een optimale lichtinval, voorzien van zonnepanelen en met zicht op een groene binnentuin. Heb je interesse in één van de appartementen? Met een startprijs van 165.000 euro zijn de appartementen van Initium een sterke investering in jouw toekomst. Neem gerust een kijkje op de website van dit project: www.initium-residence.be of neem contact op met info@candor.be.