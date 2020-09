Wommelgems taxibedrijf Gele Taxi neemt Antwerps Havenvervoer over CVDP

11 september 2020

13u39 0 Antwerpen Gele Taxi, het taxibedrijf uit Wommelgem, nam begin september Antwerps Havenvervoer (AHV) over. Eerder nam het bedrijf al Taxi Nicole, Brasschaat Taxi en Taxi Sinjoor over. Met de nieuwe overname versterkt Gele Taxi zijn positie in Antwerpen.

Antwerps Havenvervoer is gespecialiseerd in maritiem transport van zeelui en officieren. Het bedrijf beschikt over een eigen pakjesdienst en biedt sneltransport van documenten en kleine pakketten aan. AHV houdt zich ook bezig met de verwerking en het beheer van maritieme documenten. Met meer dan 30 jaar ervaring is het bedrijf marktleider in de Antwerpse haven.

De activiteiten en service van AHV sluiten naadloos aan bij Gele Taxi. Ook het zusterbedrijf, autocars Peltax, heeft een uitgebreid wagenpark met autocars van 8 tot 80 plaatsen per voertuig. Deze zullen de nodige ondersteuning geven aan Gele Taxi voor het vervoer van grotere groepen. Gele Taxi en Peltax vormen alzo de enige vervoerder in Vlaanderen die zowel taxivervoer – luchthavenvervoer – maritiem transport als Personenvervoer in autocars kan aanbieden, uw totaalpartner in vervoer.

“Door de coronacrisis hadden we 60 procent minder werk. In onze zoektocht naar meer werkgelegenheid besloten we om AHV over te nemen”, vertelt een medewerker. “Sinds 1 september nam Gele Taxi alle handelsactiviteiten over, behalve het wagenpark omdat er al genoeg taxi’s ter beschikking waren. Het personeel gaat ook mee naar Gele Taxi”. Met uitvalsbasissen in Wommelgem en Antwerpen kan het bedrijf nu zowel noordelijke als zuidelijke gemeenten van de stad bedienen.