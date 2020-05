Woensdag openen tunnels onder Operaplein: dit is wat je moet weten ADA

18 mei 2020

16u19 0 Antwerpen Woensdag worden de tunnels onder het Operaplein officieel ingehuldigd en komt er dus een einde aan de fameuze knip van de Leien. Wij geven je alvast enkele opvallende weetjes mee over De Jeanne Brabantstunnel en de De Jos Brabants­tunnel.

Woensdag 20 mei gaan de tunnels onder het Operap­lein open voor verkeer. De tunnels, die de Jeanne en Jos Brabants­tunnel gedoopt werden, zijn een van de laatste onderdelen van de Noorder­lijn die in gebruik worden genomen.

Wie van noord naar zuid rijdt zal door de De Jeanne Brabants­tunnel rijden en zal daarbij de originele muur van de oude stadsomwalling passeren. De tunnel is vernoemd naar Jeanne Brabants die in 1941 samen met haar vader de balletschool van Antwerpen oprichtte. Wie van zuid naar noord rijdt komt door de De Jos Brabants­tunnel, de zus van Jeanne.

550 meter lang

Beide tunnels zijn 550 meter lang, inclusief de hellingen. Vanaf de hellingen zijn er twee rijstroken voorzien, eentje voor het lokale verkeer, de andere om het verkeer af te leiden naar de ondergrondse parking. Momenteel zal enkel de rijstrook voor het lokaal verkeer opengesteld worden. De parkings zijn immers nog niet klaar. Die oplevering is voorzien voor het najaar 2020.

In de tunnels geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en er zal met behulp van een trajectcontrole gecontroleerd worden of die snelheid nageleefd wordt. De maximum hoogte is 2,90 meter.