Woede na wurgseksverhaal in zaak Pokémonmoord: “Met grijns op zijn gezicht de nagedachtenis van dat mooie, lieve meisje besmeurd” "Geen accidentje, wel pure moord” ADN

24 oktober 2019

20u34

Bron: Belga 1 Antwerpen De dood van Shashia Moreau (20) was geen "accidentje". Wat de burgerlijke partijen betreft, gaat het om "pure moord". Jonny Van den Broeck (28) had haar met de belofte aan zeldzame Pokémonfiguurtjes naar zijn appartement in Antwerpen gelokt om zijn seksuele fantasieën op haar te kunnen botvieren. "Hij heeft de feiten bewust uitgevoerd als een seksueel roofdier. Dit was allerminst een accidentje", pleitte meester Frédéric Thiebaut.

De zaak rond de ‘Pokémonmoord’ is een zwaar proces voor de familie van Shashia. Vooral het verhaal dat Van den Broeck bij het begin bracht over uit de hand gelopen wurgseks vinden de burgerlijke partijen compleet ongeloofwaardig.

Een meisje dat enkel buiten kwam om naar cosplay-events te gaan en seksueel onervaren was, zou zich ineens vrijwillig overgeven aan ruwe wurgseks met iemand die ze amper kende? Komaan, dat gelooft toch niemand! Meester Walter Damen

“Nagedachtenis besmeurd”

"Van den Broeck heeft hier met een grijns op zijn gezicht de nagedachtenis van dat mooie, lieve en goedlachse meisje besmeurd met zijn verhaal over een harde, ruwe en imaginaire vrijpartij. U kunt zich niet inbeelden hoe hard dat bij haar nabestaanden is binnengekomen", stelde advocaat Frédéric Thiebaut, die voor de oom van Shashia optreedt, vandaag.



“Een meisje dat enkel buiten kwam om naar cosplay-events te gaan en seksueel onervaren was, zou zich ineens vrijwillig overgeven aan ruwe wurgseks met iemand die ze amper kende? Komaan, dat gelooft toch niemand!”, pleitte advocaat Walter Damen, namens de vader van Shashia.

Overleven

“Het motto van Shashia was: ‘het is mijn lijf en van mijn lijf blijven ze af’. Zelfs haar vriendinnen mochten geen amicale hand op haar achterste leggen”, stelde advocate Ingrid Janssens, die de moeder, stiefvader, stiefbroer en de grootouders bijstaat.

De broer van het slachtoffer was zelfs niet in staat om het proces bij te wonen. "Mijn cliënt is enorm kwaad op de beschuldigde en hij is bang dat hij dan het laatste restje zelfbeheersing zou verliezen. Shashia was niet alleen zijn zus, maar ook zijn beste vriendin. Hij voelt zich alleen en heeft niet meer het gevoel dat hij leeft, maar dat hij overleeft", aldus meester Katrien Duchateau.

“Er zo goedkoop mogelijk vanaf komen”

Volgens de burgerlijke partijen was het altijd de bedoeling van Van den Broeck om er zo goedkoop mogelijk vanaf te komen. Toen hij - volgens zijn verklaring - merkte dat ze niet meer ademde, had hij niet de hulpdiensten verwittigd, maar had hij meteen beslist dat hij "van haar af moest". Hij had een put gegraven en Shashia gedumpt als oud vuil.

Hij had de verdenking van zich proberen af te wenden en had zelfs met haar ouders en broer gebeld om te zeggen dat ze niet was komen opdagen op hun afspraak. "Het toppunt van koelbloedigheid en wreedheid", meende Damen.

Door het als een accidentje af te doen, probeert hij een zware gevangenisstraf te ontlopen. Het is aan u om tegen deze gamer te zeggen: game over

“Hij probeert zware celstraf te ontlopen”

Toen hij door de beelden van de stadscamera's werd tegengesproken, veranderde hij het geweer van schouder en kon hij zich plots niets meer herinneren. "Maar toen zijn procesdatum naderde, besefte hij waarschijnlijk dat niemand dat zou geloven en kwam hij met het verhaal over de uit de hand gelopen wurgseks op de proppen. Door het als een accidentje af te doen, probeert hij een zware gevangenisstraf te ontlopen. Maar hij mist nu wel niet één maar meerdere cijfertjes om die lotto te winnen. Het is aan u om tegen deze gamer te zeggen: game over”, zei advocaat Thiebaut.



De burgerlijke partijen vroegen de assisenjury om Van den Broeck schuldig te verklaren aan moord. Morgen komen het Openbaar Ministerie en de verdediging aan het woord.