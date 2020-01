Woede bij personeel Ineos Phenol: bedrijf platgelegd na plots ontslag vakbondsman PhT

10 januari 2020

12u54 0 Antwerpen Chemiebedrijf Ineos Phenol in de Waaslandhaven ligt plat. Het personeel gooide er afgelopen nacht de blok op na het plotse ontslag van syndicaal afgevaardigde voor ACLVB Chris De Wachter. De drie erkende vakbonden eisen dat het ontslag ongedaan wordt gemaakt én willen dat sitemanager Hugo Piot opstapt. “Een beetje een dinosaurus, een man die geen enkele tegenspraak duldt voor zijn plannen”, reageert ACLVB-secretaris Eric Horemans.

Chris De Wachter (55) zag donderdagavond bij Ineos Phenol in Doel een mooie carrière van 27 jaar eindigen. “Ik ben er procesoperator en kreeg niets anders dan goede evaluaties. Het jongste anderhalf jaar is het fout beginnen te lopen toen Hugo Piot manager werd van deze vestiging. Dat ik geregeld de onveilige gang van zaken in het bedrijf aankaartte, uit terechte angst voor ongevallen, is me kwalijk genomen. Ik zou zogezegd de visie van de directie ondergraven en mijn job als secretaris van de Ondernemingsraad niet uitvoeren zoals het van mij wordt verwacht. Men verwijt me zelfs dat ik bepaalde kaderleden onheus zou hebben behandeld. Ik heb de ontslagpapieren niet ondertekend en het personeel heeft fel gereageerd. Ik wil mijn job terug.”

Attitude

ACLVB-secretaris Eric Horemans pikt het niet dat De Wachter puur vanwege attitude wordt ontslagen. “Hij is altijd een loyale werknemer geweest. Nu pakken ze hem zijn job af omdat hij tegengas geeft vanuit zijn functie als vakbondsafgevaardigde. Volgens de directie valt er met Chris geen land te bezeilen. Maar ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Alle collega’s zijn kwaad. Hij moet zijn baan terugkrijgen. Bovendien eisen we het vertrek van Hugo Piot. Of toch op zijn minst dat hij een tijd op non-actief wordt gezet, tot een aantal zaken weer ‘op orde’ zijn gezet.”

Escalatie

Horemans vreest een escalatie. “Tot nu toe weigert de directie om Chris De Wachter opnieuw in dienst te nemen. Als dit escaleert, gaat de poort onherroepelijk dicht.”

Momenteel ligt één eenheid volledig stil, een andere staat nog op een laag pitje om veiligheidsredenen.

Ineos Phenol produceert naast phenol ook acetol. Er werken een 180-tal mensen. Chris De Wachter kwam tien jaar geleden al eens in het nieuws toen de rechtbank hem een compensatie van 18.000 euro toekende. Hij had 15 jaar lang te weinig feestdagen gekregen.