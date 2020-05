WM Gallery schenkt deel van verkoop kunstwerken aan ZNA Stuivenberg PhT

26 mei 2020

20u12 0 Antwerpen Het Antwerpse WM Gallery steunt ZNA Stuivenberg met een bijzonder initiatief. Tot en met 30 juni gaat één vijfde van de opbrengst van de kunstwerken van ‘Cartoon Called Life’ naar het ziekenhuis.

Galeriehouder Patrick Declerck is een voormalig directeur van het nazorgcentrum voor brandwonden Oscare, destijds het Greet Rouffaer Huis. Oscare is verbonden aan ZNA Stuivenberg. “De collectie bestaat uit cartoons die ‘Cartoon Called Life’ dagelijks heeft gemaakt sinds het begin van de nationale lockdown op 14 maart en uit prestigewerken van kunstenaar Juray Straka zelf. Het gaat dan om handgemaakt borduurwerk op katoen. Elke cartoon is beschikbaar in een editie van tien, genummerd en gesigneerd door Straka. ZNA kan met de opbrengst van de werken zijn personeel verwennen met bedankmomenten, teamsessies en leuke attenties.”

De ‘Cheer for the Heroes-expo loopt tot 30 juni WM Gallery, Wolstraat 45, 2000 Antwerpen. Open van donderdag tot zondag, 13-18 uur.

www.wmgallery.be