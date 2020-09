WK voor toerwagens racet dit weekend op de legendarische Nürburgring en Gilles Magnus vertegenwoordigt ons land Joost Custers

24 september 2020

09u50 0 Antwerpen Gilles Magnus sloot zijn eerste weekend bij het kruim van de mondiale toerwagenracerij net naast het Limburgse podium af. Minder dan twee weken vertoeft de Antwerpenaar in de “Grüne Hölle”, voor een al even gespierde confrontatie.

“Dit keer krijgen we een stevige hap voorgeschoteld”, stelt de Belgische rijder vast. “De Duitse manche van de FIA WTCR wordt in het kader van de 24 Uur van de Nürburgring afgewerkt. We komen dus in actie op de beruchte Nordschleife, in combinatie met het Grand Prix-circuit. Die laatste versie ken ik nog uit mijn eenzitterdagen en voor de Nordschleife heb ik er een aanzienlijk aantal ronden op de simulator opzitten. Ik heb zelfs een virtuele 24 uurs-race gereden, én het Comtoyou-team organiseerde een testdag op deze mythische omloop. Het is te zeggen: ik heb met mijn persoonlijke auto een paar rondjes gereden. Ik denk dat ik de basis van de 25,378 kilometer en 64 bochten nu wel onder de knie heb, maar dit circuit vereist een aanpak vol respect. Stel je maar voor: het WTCR-ronderecord in kwalificatiemodus bedraagt 8’55.085! Ik ben me er dan ook terdege van bewust dat men zich pas in een race een echt idee kan vormen.”

Racen op donderdag en vrijdag

En veel rondjes zullen er niet op het programma staan. “Dat is precies het ongelooflijke. Gezien de lengte van het tracé bestaat iedere manche uit slechts drie ronden. Ik weet ook dat je niet overal kan inhalen, want op nogal wat plaatsen is de omloop smal en bochtig. Toch behoud ik dezelfde ambities als in Zolder: proberen te winnen bij de Rookies. Als ik er bovendien in slaag om mijn vijfde plaats in de tussenstand van het kampioenschap vast te houden, zal ik in de wolken zijn.”

Ook de timing van deze meeting is apart: de vrije trainingen en kwalificaties worden deze donderdag afgewerkt. Race 1 staat vrijdag op het programma, van 16u40 tot 17u20, de twee wedstrijd wordt op zaterdag afgewerkt, van 10u00 tot 10u37.