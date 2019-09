WK Breakdance kan op veel bekijks rekenen op Antwerpse Groenplaats ADA

22 september 2019

De Antwerpse Groenplaats was dit weekend het decor voor het wereldkampioenschap Breakdance. Dansers van over heel de wereld zakten af naar Antwerpen. Het was de eerste keer dat het WK in de Scheldestad doorging en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Heel wat toevallige passanten gingen even in de tribune zitten om de vaak erg spectaculaire dancemoves te bewonderen.

Wie het zelf eens wilde proberen kon dat ook op de speciaal voorziene matten. Breakdance doet meteen ook zijn intrede als olympische sport op de volgende Olympische Spelen in 2024.