Witte hangbrug Stadspark wordt na 150 jaar gerestaureerd: deel park in voorjaar 2020 afgesloten Jan Aelberts

23 november 2019

12u47 0 Antwerpen De 150 jaar oude witte Keiligbrug in het Stadspark wordt in 2020 volledig gerestaureerd. Tijdens het voorjaar zal daarom een deel van het park worden afgesloten.

De hangbrug, die naar zijn ontwerper de Keiligbrug genoemd werd, is gemaakt van smeedijzer en werd in 1869 voltooid. Door jarenlang intensief gebruik, begint de brug nu tekenen van slijtage te vertonen en is het hoog tijd voor een renovatie.

In het voorjaar van 2020 starten de restauratiewerken aan de Keiligbrug. Het brugdek, de vloerplanken en de dwarsliggers worden hersteld en waar nodig vervangen. Daarbovenop krijgt het hout een behandeling tegen verrotting. Het sierlijk smeedijzer ondergaat een reiniging, herstellings- en schilderwerken. Een deel van het park wordt dan afgesloten.

“Door de wortels van bepaalde bomen en struiken zijn de rotspartijen en het metselwerk en voegen aan de brughoofden aangetast”, klinkt het bij de stad. “De bomen zijn bovendien niet goed ingeworteld waardoor de stabiliteit van de rotsen en de bomen zelf in gevaar komt. Om die reden verwijdert de groendienst van de stad alle begroeiing op die locaties. Herstellingen aan de brughoofden zelf en de rotspartijen worden in een latere fase uitgevoerd. De stad dient hiervoor een subsidieaanvraag bij het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen in.”

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau: “Door dit waardevolle historische monument in ere te herstellen, kunnen toekomstige generaties er ook van genieten. Net zoals bij alle andere ingrepen in het park wordt hierbij rekening gehouden met het historische karakter en de noden van de bezoekers en omwonenden.”

De stad heeft haar visie over hoe het park er in de toekomst moet uitzien vastgelegd in een erfgoedbeheersplan. Op basis daarvan worden er regelmatig verbeteringen doorgevoerd.

Zo is in 2015 een nieuw pad aan de kant van de Rubenslei aangelegd. Nadien is de onderbeplanting op verschillende plaatsen vervangen of aangevuld. De nieuwe beplanting rondom het paviljoen Capital is aangelegd in de oorspronkelijke stijl van het park. De evenementenzone heeft een nieuwe grasmat en het maaien van de vijveroevers gebeurt op een ecologische manier om de biodiversiteit te verhogen.

Zieke bomen gerooid

“De historische, veilige en/of voldoende levensvatbare bomen kregen ook meer ruimte om zich te ontwikkelen”, klinkt het bij de stad. “Zieke of onveilige bomen werden vervangen door nieuwe, gezonde bomen. De grote kastanjes aan de speelzone kregen bovendien extra bemesting die met een speciale techniek in de bodem werd geïnjecteerd. Op deze manier zorgt de stad voor een duurzame instandhouding van de bomenpopulatie in het park.”

De Duitse landschapsarchitect Eduard Keilig ontwierp het Stadspark in 1867 in Engelse landschapsstijl. Het kenmerkt zich door een romantisch, vaak glooiend landschap met boomgroepen, slingerende wandelpaden, doorkijkjes en decoratieve elementen zoals rotspartijen, grotten en een hangbrug. De brug is 27,5 meter lang.