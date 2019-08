Wit poeder in brief afgeleverd aan politiekantoor Schoten blijkt ongevaarlijk Jan Aelberts

09 augustus 2019

00u14 2 Antwerpen Het witte poeder dat maandag in een enveloppe werd afgeleverd bij het politiekantoor van Schoten, is niet giftig. Dat heeft de politie bevestigd.

De enveloppe was niet bedoeld voor de politie van Schoten. Het was een alerte postbode die merkte dat er een wit poeder uit de omslag viel en daarop besloot het pakket af te leveren bij het politiekantoor op het Gasketelplein. Daar werd een perimeter ingesteld rond de briefomslag terwijl de civiele bescherming zich over het poeder ontfermde. Ondertussen is dat poeder geanalyseerd en bleek het geen giftige stoffen of antrax te bevatten. De zaak wordt verder onderzocht.