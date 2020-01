Exclusief voor abonnees Wist jij dat er op één op 1.000 flesjes Duvel een engel naast de duivel staat? Antwerpenaren schrijven boek vol leuke weetjes over bieretiketten Jan Aelberts

16 januari 2020

08u07 2 Antwerpen Eén op de duizend flesjes Duvel heeft geen twee duivels, maar een duivel en een engel op het etiket. Internationaal bekend biersommelier Luc De Raedemaeker en schrijver Joost Houtman tappen in hun boek ‘Op de Fles’ 33 verhalen over de etiketten van ons belangrijkste stuk erfgoed: bier. “Want wat is er leuker dan een macho bierliefhebber af te kunnen troeven met een weetje over zijn favoriete trappist?”

“De herkomst van het etiket gaat heel ver terug”, vertelt Antwerpenaar en bierfanaat Houtman. “Vroeger had je honderden kleine brouwerijen in Vlaanderen die hun vaten leverden aan de locale cafés. De vaten werden gemerkt zodat ze door de juiste brouwerij weer opgehaald werden want zo’n vat was duur. Door dat ‘merk’ zagen de cafébazen ineens ook welke vaten er sneller doorgejaagd werden, het begin van de biermarketing. Toch waren de etiketten op de eerste bierflesjes saai en basic. Bier verkocht toch wel. Pas toen de mensen minder en minder op café gingen werden de etiketten écht belangrijk. Als kleine speler moest je opvallen. Het zou doodzonde zijn moest een goed bier niet gedronken worden omdat niemand het probeerde.”

