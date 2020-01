Wissel van de macht bij Vlaams Belang: Sam Van Rooy lost Filip Dewinter af als Antwerps fractieleider PhT

05 januari 2020

09u58 0 Antwerpen 26 jaar lang was Filip Dewinter (57) fractieleider van het Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad. Vandaag geeft hij op de nieuwjaarsreceptie van de partij officieel de fakkel door aan Sam Van Rooy (34). Die wordt al een paar jaar als de kroonprins van Dewinter gezien. Algemeen wordt verwacht dat Van Rooy de harde lijn van zijn politieke vader zal voortzetten.

Sam Van Rooy zetelt sinds begin vorig jaar in de gemeenteraad. Enkele maanden later werd hij ook verkozen in het Vlaams parlement. Vorige maand ontketende Van Rooy een rel toen hij in de gemeenteraad uitviel tegen Hicham El Mzairh, de nieuwe fractieleider van sp.a. “Je zit hier niet in Marokko, doe dat vingertje weg”, kreeg El Mzairh te horen toen die zich richtte tot het Vlaams Belang. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) veroordeelde na een verzoek van Groen de reactie van Van Rooy, en het Vlaams Belang stapte op. Een officiële klacht bleef wel uit.

Van Rooy heeft al heel wat boeken over de rol van de islam geschreven. Hij heeft een Iraanse vriendin, maar ze is géén moslima. Voor hem is iedereen die zich goed integreert en de Westerse waarden deelt, welkom in onze samenleving. Wie een fundamentalistische houding aankleeft en vrouwen en holebi’s als tweederangsburgers beschouwt, blijft er beter uit weg.

