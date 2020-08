Wiskundig model voorspelt: in 1 op de 5 Antwerpse klassen zal besmette leerling zitten avh

29 augustus 2020

07u54

Bron: Belga 1 Antwerpen D e kans is reëel dat meerdere scholen van start gaan met een of meer besmette leerlingen. In Antwerpen zal een op de vijf klassen een scholier met het coronavirus tellen, voorspelt een rekenmodel. Dat meldt De Standaard.

De Standaard liet Belgische statistici een Amerikaanse rekenformule toepassen op de virussituatie in Antwerpen. Resultaat: in een klas van twintig leerlingen is de kans op minimaal één asymptomatische besmette leerling bijna twintig procent. Voor statisticus Geert Molenberghs is dat "stof tot nadenken".

Een besmet kind in de klas betekent evenwel niet dat een uitbraak onvermijdelijk is. Met de coronamaatregelen kunnen scholen de kans verkleinen.

“Slechts één element”

Molenberghs en zijn collega's waarschuwen ook dat de Amerikaanse situatie niet één op één met de Belgische te vergelijken is. "Zo'n berekening vormt één element van de discussie", zegt Niel Hens, "ze mag niet de enige, doorslaggevende factor zijn". De Amerikaanse formule houdt bijvoorbeeld geen rekening met de leeftijd van de scholieren. Besmettelijkheid neemt toe met de leeftijd.