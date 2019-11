Wiskunde kán grappig zijn: professor brengt humoristisch boek over wiskunde uit AMK

04 november 2019

10u44 0 Antwerpen “Ja, er staan wiskundige formules in, maar de wiskundehaters mogen gerust zijn: met de juiste dosis humor krijg je veel binnen.” Aan het woord is David Eelbode, prof wiskunde op de Universiteit Antwerpen en auteur van FUNdamental Mathematics, een grappig boek over de fascinerende wereld van de wiskunde, waarvan de lezer niet eens alles moet begrijpen om toch iets op te steken.

David Eelbode heeft een verleden in de stand-upcomedywereld. “Ik draaide een jaar of tien geleden mee in het circuit”, vertelt de wiskundeprof. “Zo volgde ik ooit een workshop bij Henk Rijckaert, en ik ben daarna een aantal keer op het podium beland als voorprogramma. Ik beoefende een vroege vorm van science comedy. Een boekingsagent vond dat ik wel wat talent had, maar hij zei er meteen bij dat mijn taalgevoelige humor op een podium niet zo goed zou werken. Hij raadde me aan een boek te schrijven.”

Maar daar had Eelbode op dat moment geen tijd voor. Een burn-out en een lang verblijf in Tokyo later dook het advies van de boekingsagent weer op. “Ik besloot een boek te gaan schrijven, al had ik geen idee hoe eraan te beginnen. Ondertussen had ik wel als prof al behoorlijk wat ervaring in het lesgeven opgebouwd. Ik weet van mezelf dat ik dingen goed kan uitleggen, en ik denk dat dingen langer blijven hangen als je de nodige dosis humor gebruikt – zeker als het zelfspot is.”

Het ultieme recept

Het resultaat ligt nu op tafel: met FUNdamental Mathematics mikt Eelbode op een breed publiek. “Het is een humoristisch boek over het leven van wiskundigen, over wat hen drijft en boeit, en over hun pogingen om ons universum te begrijpen. Er staan uiteraard wiskundige formules in, maar met humor als saus gaat dat makkelijk binnen. Je hoeft ook niet alles te begrijpen: de moeilijkere passages staan doorgaans in aparte kaderstukjes, die kan je zien als een soort uitdaging.”

“Op de achterflap schreef Jean Paul Van Bendegem dat dit boek het ultieme recept is om wiskundehaters tot inkeer te brengen, op een manier die aan Monty Python doet denken. Genoeg inspiratie voor absurde toestanden trouwens: niet alleen in de wiskunde zelf, maar ook voor een auditorium – zo beschrijf ik bijvoorbeeld de types studenten op een examen wiskunde of mijn internationale collega’s op een congres, want iedereen wil toch weten wat er daar precies gebeurt?”

Het boek in het Engels geschreven. “Ik ga ervan uit dat er voor boeken over wiskunde sowieso maar een kleine markt is”, lacht de auteur. “Als ik voor het Nederlands gekozen zou hebben, had dat de markt nog kleiner gemaakt. Of het voor niet-kenners leesbaar is? Geen paniek, de moeilijkste passages moest ik schrappen van de uitgever. Kill your darlings: niet gemakkelijk hoor.”

David Eelbode geeft de première van zijn boekvoorstelling op woensdag 7/11 om 20.30 uur op de Boekenbeurs. Later zal hij onder meer ook nog performen in de Beer Lovers Bar op het De Coninckplein.