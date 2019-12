Winters Geluk komt naar Linkeroever AMK

19 december 2019

11u41 0 Antwerpen Winters Geluk strijkt dit jaar neer op Linkeroever, waar de Boeienweide het decor vormt voor het gratis winterfestival. Winters Geluk vindt plaats op vrijdag 10 januari, met doorlopend acts, winterse kinderanimatie en optredens van onder andere Jo Vally, 2 Fabiola en DJ Dimitri Vantomme.

Vorig jaar nog in het Koning Albertpark, dit jaar is Linkeroever de place to be voor Winters Geluk. Er staan doorlopend acts gepland, van feeërieke steltenlopers tot duizenden zeepbellen en een lichtjesdoolhof, en kinderen kunnen deelnemen aan winterse kinderanimatie zoals een workshop schudbollen maken. Muziek wordt verzorgd door Allez, Chantez!, Jo Vally, 2 Fabiola en DJ Dimitri Vantomme.