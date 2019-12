Winter in Antwerpen van start gegaan: De Wever op latten, een Belgisch Kampioene op schaatsen en volk, heel veel volk David Acke

07 december 2019

21u42 0 Antwerpen Op basis van de temperatuur zou je het niet meteen vermoeden. Met zo een zeven graden lijkt de winter nog veraf maar toch is Winter in Antwerpen zaterdag officieel van start gegaan. En dat was meteen een groot succes. In de historische binnenstad was het over de koppen lopen. Dertig dagen lang kunnen liefhebbers van een kerstmarkt terecht op de Grote Markt, de Groenplaats en het Steenplein. Wie de schaatsen wil aanbinden kan dat op de Groenplaats. Maar de meeste aandacht ging naar burgemeester Bart De Wever die op de skilatten én in maatpak een schans afgleed.

Het moet gezegd zijn: weinigen zouden het hem voorgedaan hebben. Van op de begane grond leek de schans van 11 meter hoog niet meer dan een groene piste in de Alpen maar wie boven stond, slikte toch even. En ook burgemeester Bart De Wever zuchtte heel waarschijnlijk eventjes toen hij de latten in de positie van de afgrond plaatste. De Wever die toch een geoefend skiër is.

Op de kaaien was er een heuse schans met jups en rails aangelegd voor het Belgisch Kampioenschap Freestyle Rail voor ski en snowboard. “Maar liefst 200 kubieke meter sneeuw werd aangeleverd door het indoorskipark Aspen in Wilrijk, oftewel 140.000 kilo sneeuw”, vertelt organisator Thomas Van De Velde. Bart De Wever mocht het kampioenschap openen. En deed dat met verve. Met helm én in maatpak maar zonder jump of truckje bereikte hij heelhuids het dal. De sfeer zat er hoe dan ook goed in.

Best of Musicals

Ook in de rest van de binnenstad was het gezelligheid troef. En daar genoten honderdduizenden mensen van. De binnenstad zat stampvol en de kersttallen verkochten hun spullen als zoete broodjes. Om 17 uur was het aan Belgisch kampioene kunstschaatsen Loene Hendrickx om de schaatsbaan op de Groenplaats in te schaatsen. Dat zij net iets soepeler op een gladde ondergrond beweegt dan De Wever hoeft geen betoog. Tijdens ‘The Best of Musicals’ schaatste Hendrickx op een liedje uit Cinderella en het wereldberoemde Toworrow van Annie. Een klein kwartier duurde de show maar dat was voldoende om het publiek helemaal te betoveren. De ‘ooh’s en aah’s, alsof het nieuwjaarsvuurwerk al werd afgeschoten, klonken rond het standbeeld van Rubens.

Rond 18 uur uur werd ook het magisch winterbos op het plein voor de kathedraal geboren. Bezoekers wandelen hier door een feeëriek bos met eigenzinnige, betoverende boomsculpturen. De combinatie van mystiek licht, verrassende geuren, kleuren en sfeergeluiden zorgt voor een zinnenprikkelende ervaring. Dit winterbos is een unieke creatie van de makers van De Grote Schijn.