Winter in Antwerpen is topeditie met 1,4 miljoen bezoekers: 22 procent meer dan vorig jaar PhT

05 januari 2020

17u59 2 Antwerpen De traditionele afsluiter van Winter in Antwerpen is de gratis barbecue voor de Antwerpenaren. Die lokte 15.000 bezoekers naar de Scheldekaaien. Veel maakte het niet uit in de eindafrekening: de stad telde de voorbije maand 1,4 miljoen mensen die van de kerstmarkt, de snowboardpiste en ander winters spektakel kwamen genieten. Liefst 22 procent meer dan vorig jaar.

Antwerpen houdt nu al dik vijftien jaar een gesmaakte nieuwjaarsreceptie. Met onder meer 3.500 burgers, 800 pizza’s, BBQ-worsten en wraps én 1.500 pannenkoeken is de kans om honger te lijden onbestaande. De dorstigen die nog geen alcohol konden missen na de jaarwisseling, mochten zich laven aan 10.000 liter bier.

Winterbos en snowboarden

Een mens zou haast vergeten dat het openingsfeest van Winter in Antwerpen al op 7 december plaats had. Een schot in de roos: 110.000 mensen kwamen erop af. Blikvangers waren het magisch winterbos voor de kathedraal en het Rail ’n Snow evenement op de Scheldekaaien, met een 70-tal snowboarders en freestyle-skiers. Ook het optreden van Soulsister in het Joe Christmas House was een voltreffer.

In de cijferwals vermelden we verder nog ruim 1 miljoen passanten voor de kerstmarkt, 48.000 schaatsers en 25.000 mensen die een ritje in het reuzenrad maakten.

Het befaamde vuurwerk dat 2020 inknalde, lokte ondanks de mistige lucht 120.000 bezoekers.