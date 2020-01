WINTAR steunt brandweermannen in Australië met brunch Jan Aelberts

13 januari 2020

21u15 0 Antwerpen WINTAR organiseert op zondag 26 januari een brunch. Een deel van de opbrengst gaat naar een organisatie die de brandweermannen in Australië helpt. Het land lijdt al geruime tijd onder zware bosbranden.

Wie zin heeft in een stevige brunch en tegelijkertijd het goede doel wil steunen is welkom van 11 uur tot 13 uur bij WINTAR. Voor elke koffie of cocktail die verkocht wordt, gaat één euro naar Australië. Op het menu staan onder andere zachtgekookte eitjes - mét soldaatjes - en wafel met ricotta en bessen. Afspraak in de boomgaardstraat op zondag 26 januari.