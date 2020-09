Winnaars 3D Print Awards bekend gemaakt: “Inzendingen worden geprint door 3D-betonprinter”



Caroline Van de Pol

08 september 2020

13u45 0 Antwerpen De winnaars van de 3D Print Awards zijn vandaag bekend gemaakt. Zowel professionele ontwerpers als studenten vallen in de prijzen. De laureaten zullen hun inzendingen geprint zien worden door een reuzengrote 3D-betonprinter op Kamp C in Westerlo.

Kamp C, het provinciaal centrum voor Duurzaamheid en Innovatie, is een pionier voor het 3D-printen in de bouw. Sinds vorig jaar beschikt het over de grootste 3D-betonprinter in Europa. Daarmee werd onlangs als eerste wereldwijd een woning van twee verdiepingen uit één stuk geprint.

Wedstrijd

Om zoveel mogelijk anderen warm te maken voor deze technologie werd een wedstrijd in het leven geroepen voor professionele ontwerpers. Ze moesten inspirerende objecten en bouwelementen verzamelen die geprint kunnen worden met de 3D-printer. “De toepassingen zijn voor binnen en buiten. Ook studenten hebben we uitgedaagd; zij zijn immers de bouwers van morgen,” verklaart gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C Kathleen Helsen.

Alle inzendingen werden grondig gescreend door 3 experten uit de sector. Vanuit Kamp C sloten ook Marijke Aerts, Peter-Paul van den Berg, Emiel Ascione en Piet Wielemans aan bij deze vakjury. “De vakjury was aangenaam verrast door de kwaliteit van de inzendingen. Stuk voor stuk zijn het pareltjes van creativiteit en vakmanschap”, zegt Kathleen Helsen.

Winnaars

In de categorie ‘vakjury interieur’ wint Iman Hadzhivalcheva uit het Nederlandse Enschede de eerste prijs met het ontwerp ‘Hot Tub 2.0’ gevolgd door Stefan Bernar uit Schriek met zijn ‘zitbank’. Student Quinten De Korte uit het Nederlandse Uithoorn haalt de eerste prijs binnen met ‘Gen-table’, Douwe Wouters uit Niel wordt tweede met de ‘zitboog’. De vakjury selecteerde in de categorie ‘ruwbouw’ ‘Stepping Stone Waterfall’ van TEN agency uit Kortrijk op nummer één gevolgd door Wouter Kimps uit Herk-de-Stad met het ontwerp ‘detail voorgevel’.

Ook het grote publiek kon online meestemmen. ‘Hot Tub 2.0’ van Iman Hadzhivalcheva wint de publieksprijs in de categorie ‘interieur’ gevolgd door ‘Harmonic Division’ van TEN agency. De ‘zitboog’ van Douwe Wouters krijgt een eervolle eerste plaats in de categorie ‘student’. Het publiek sloot zich aan bij de vakjury in de categorie ‘ruwbouw’ met TEN agency op één gevolgd door Wouter Kimps.

Uiteenlopende ontwerpen

“Het was zeker niet evident om de winnaars te selecteren. Want als de wedstrijd één zaak heeft duidelijk gemaakt, is dat 3D-printen zich leent voor heel uiteenlopende zaken. Samen met de andere juryleden ben ik echt benieuwd om de winnende ontwerpen te zien printen. The proof of the pudding is in the eating,” aldus Rik Neven, zaakvoerder van Redactiebureau Palindroom dat de wedstrijd coördineerde. “Kamp C plant nog meer van dit soort uitdagingen in de nabije toekomst,” stelt Emiel Ascione, projectverantwoordelijke bij Kamp C.