Winkelstraten lijken wel een stort: “Pak het afval van je picknick mee naar huis” Philippe Truyts

31 mei 2020

17u34 3 Antwerpen “Pak het afval van je picknick mee naar huis”: dat is de boodschap van schepen voor Stadsonderhoud Fons Duchateau (N-VA) na de pijnlijke beelden van zwerfvuil op de Scheldekaaien en in onze winkelstraten. “Ik heb de voorbije week vijftig extra manschappen extra ingezet op Stadsreiniging. Maar zonder burgerzin kunnen we het niet oplossen.”

Schrijfster Margot Vanderstraeten illustreerde zaterdag haar verontwaardiging over de toestand van de Meir met enkele foto’s. Ze woont er in de buurt. “Ooit was dit de meest prestigieuze winkelstraat van Antwerpen. Een stort ziet er nu beter uit. Daar ligt al het vuilnis tenminste nog op één hoop. Wie vindt dat het verlangen naar oude burgerwaarden rechts en conservatief is, mag me, op dit vlak, vanaf nu rechts en conservatief noemen.”

Hamburgerketens

Vanderstraeten vraagt respect voor het stadspersoneel dat onze straten netjes probeert te houden. Ze roept ook de hamburgerketens op om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Het gros van het afval komt immers van de take-aways. Elke hamburgertent zou verplicht moeten worden om de hele dag door medewerkers de straten te vrijwaren van plastic en ander wegwerpafval.”

“Het moet een beetje van alle kanten komen. De consumenten beschikken blijkbaar niet over elementair fatsoen. Zo zie je hoe erg de horeca wordt gemist”, vult Vanderstraeten nog aan.

Boetes

Fons Duchateau appelleert aan de burgerzin. “Ik kan geen blikken extra personeel en vrachtwagens blijven opentrekken om papiermanden te legen en zwerfvuil op te ruimen. Een papiermand is niet je persoonlijke vuilbak. Iedereen moet een inspanning leveren.”

De stad kan GAS-boetes tot 350 euro uitdelen voor zwerfvuil. In elk geval is het duidelijk dat de heropening van de horeca vanaf 8 juni niets te vroeg zal komen. Anders blijft het wellicht dweilen met de kraan open.