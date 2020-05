Winkels op Meir heropenen met extra maatregelen: geen massa volk, wel wachtrijen aan sommige ketens Caroline Van de Pol

11 mei 2020

15u31 0 Antwerpen Na een lockdown van acht weken mochten de niet-voedingswinkels vandaag terug de deuren openen. Gewapend met een resem extra veiligheidsmaatregelen proberen modewinkels de heropening zo veilig mogelijk te laten verlopen. Er werd een grote drukte verwacht in de winkelstraten aan de Meir, maar dat bleef uit. Buiten enkele aanschuifrijen bij grote ketens als Action, C&A, Zara en Primark lagen de straten er rustig bij.

Hoewel de meeste winkels op de Meir pas om 10 uur openen, waren sommige enthousiastelingen er vandaag al vroeger bij. Aan Primark, C&A en Zara stonden al voor de opening wachtrijen. “Ik houd niet van online shoppen en de Zara is mijn favoriete winkel, daarom wilde ik absoluut vandaag al komen”, vertelt een jonge vrouw. Aan de telecomwinkels staan ook enkele mensen buiten te wachten: “Ik moet een simkaart laten vervangen en sinds vandaag mag ik hier binnen zonder een afspraak.” Ook aan de stadsfeestzaal stond een lange rij aan te schuiven voor toegang tot de Action. Ze zijn blij dat de winkel eindelijk terug open is, al vind niemand het aangenaam om een halfuur aan te schuiven.

De meeste Actionbezoekers kwamen vandaag voor de aankoop van zeep en ander keuken- en huishoudgerief. “Dat is hier goedkoper dan in andere winkels, daarom hebben we gewacht tot vandaag.” Een studente orthopedagogie aan de Karel de Grote Hogeschool trotseerde de wachtrij voor studiemateriaal. “Ik ben volop aan het studeren voor de examens en heb daarvoor pennen, markeerstiften en notitieblokken nodig. Ik zag dat de prijzen online waren opgeslagen, dus daarom ben ik hier.” Een andere vrouw zakte af voor speelgoed voor haar zoontje. “Ik zoek verf om met hem te knutselen. Hij is twee jaar en het is moeilijk om hem tijdens deze lockdown te blijven bezig houden. ”

Extra veiligheidsmaatregelen

Om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden hanteren modewinkels verschillende nieuwe hygiënemaatregelen. Aan de etalages wordt uitgehangen hoeveel personen er maximum tegelijk binnen mogen en aan elke ingang biedt een medewerker handgel aan. Er wordt gevraagd om 1,5 meter afstand te houden, om dit te vergemakkelijken moeten klanten met behulp van pijlen op de grond een eenrichtingsparcours volgen. Paskamers worden alternerend geopend en kledij die werd gepast, wordt pas drie uur later terug in de winkel gehangen.

Ook het stadsbestuur investeerde in extra veiligheidsmaatregelen voor de winkelende mensen. Op verschillende plaatsen in de winkelstraten staan grote ledschermen om bezoekers aan de regels te herinneren. Op de Groenplaats en op de Wapper staan sinds vandaag ook gratis mobiele toiletten. Deze zijn open tussen half 11 en half 7 en worden steeds bemand. Ook de toiletten in de shoppingcentra Shopping Stadsfeestzaal en Grand Bazar Antwerp zijn toegankelijk. Het stadsbestuur liet ook het begin van de wachtrij per winkel op de Meir aanduiden en maakte affiches met de regels.