Winkeldieven op Meir betrapt door alerte inspecteurs Sander Bral

08 januari 2020

Het politieteam winkeldiefstallen ging maandag te voet op patrouille in de winkelstraten in de binnenstad. Op de Meir zagen ze twee mannen die een draagtas bij zich hadden. Die tas werd geregeld onder mekaar doorgegeven en leek aangepast te zijn om winkeldiefstallen te plegen. De inspecteurs vermoedden dat het duo van plan was om toe te slaan en dus besloten ze om de twee te volgen.

Eens binnen in een winkel waren de twee heel alert en toonden ze opvallend veel interesse in het winkelpersoneel en de bewakers van de winkel. De twee laadden meerdere flessen parfum in de draagtas en gingen daarna uit elkaar. Toen ze ieder apart de winkel wilden verlaten, merkte één van hen een aandachtige beveiligingsagent op. Hij verstopte de tas tussen enkele handtassen. Daarna verlieten ze allebei de winkel. Buiten werden ze tegengehouden door de politie en gearresteerd. De mannen van 34 en 44 jaar werden door de onderzoeksrechter aangehouden.