Winkeldievegge met baby steelt 47 (!) kledingstukken uit Primark Sander Bral

22 juni 2019

Een jonge vrouw met baby werd vrijdagochtend betrapt in de Primark-vestiging aan de Meir bij het stelen van kinderkleding. De 27-jarige vrouw uit Deurne had maar liefst 47 kledingstukken weggestokken in plastic tassen van andere winkels en een luiertas, toen ze zonder te betalen de winkel verliet. Ze werd door een securitymedewerker tegengehouden tot de komst van de politie. De verdachte, geen onbekende voor politie, werd voor verder onderzoek meegenomen.