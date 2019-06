Winkeldievegge (19) verwondt agent bij arrestatie Sander Bral

26 juni 2019

In een winkel op de Meir werd dinsdag een meisje betrapt door het winkelpersoneel. De negentienjarige vrouw had voor 670 euro aan kledij in een zak gestoken en wilde vertrekken zonder te betalen. Bij aankomst van de politie stelde de verdachte zich arrogant en agressief op, uitte verschillende malen bedreigingen, schold de politie uit en weigerde alle medewerking. Toen de inspecteurs haar wilden overbrengen naar het cellencomplex verzette ze zich hevig en verwondde ze één van de politiemensen toen die haar wilde handboeien. Uiteindelijk kon de jonge vrouw overmeesterd en vervoerd worden. Haar buit werd door de winkel gerecupereerd.