Winkeldief probeert uit offerblok te stelen in Sint-Jacobskerk Sander Bral

09 augustus 2019

14u04 0

Een winkel op de Lombardenvest in het stadscentrum contacteerde donderdagmiddag de politie omdat men een verdachte man had opgemerkt die al verschillende winkels had bezocht. Het team winkeldiefstallen van de regio West van de lokale politie kreeg de man in het vizier op de Meir en besloot hem te volgen. De man bracht na de Meir een bezoek aan de Sint-Jacobskerk. Bij het buitengaan besloot de politie de man te controleren. De 51-jarige man had een jurk ter waarde van 345 euro verstopt. Het alarm was duidelijk doorgeknipt.

Bij de fouille werd ook een kniptang en een schaar aangetroffen. De man had ook twee staafjes met plakband op zak. Omdat hij eerder al betrapt was op stelen uit het offerblok van de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal vermoedde de politie dat hij had geprobeerd om geld te stelen uit het offerblok van de Sint-Jacobskerk. De man bleek tot slot illegaal in ons land te verblijven. Hij werd na het verhoor ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.