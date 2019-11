Winkeldief gevat die twee paar sokken, twee broeken en twee jassen draagt Sander Bral

22 november 2019

Medewerkers van een kledingzaak op de Meir verwittigden donderdagnamiddag de politie omdat ze een winkeldief hadden betrapt. De verdachte zette het op een lopen, maar een winkelbediende ging de achtervolging in terwijl de politie werd verwittigd. Verschillende interventieploegen werden aangestuurd voor nazicht. Aanvankelijk kon de man ontkomen, maar een ploeg van het Orida-fietsteam kon de man staande houden in het Begijnhof.

De verdachte had twee jassen met etiket over de arm en bleek nog twee andere jassen, twee broeken en twee paar sokken te dragen. Hij had ook zijn rugzak in de winkel achtergelaten, daarin werden nog sokken en boxershorten aangetroffen uit verschillende winkels op de Meir. Aanvankelijk weigerde de verdachte zich te identificeren. In het kantoor in de Noorderlaan kon zijn identiteit uiteindelijk achterhaald worden, de 33-jarige man bleek nog niet gekend voor gelijkaardige feiten.