Winkeldief doet alarm afgaan en vlucht weg voor ogen van politie Sander Bral

04 maart 2020

13u01 0

Het team winkeldiefstallen van de regio West hoorde dinsdagvoormiddag uur een alarm afgaan in een winkel aan de Schuttershofstraat in Antwerpen. De inspecteurs keken op en zagen meteen iemand met een rugzak weglopen, en de winkelier die erachteraan ging. Al lopend zette de politie mee de achtervolging in. Tijdens de vlucht gooide de verdachte een kniptang weg. Het team kon de verdachte vatten en controleren.

In de rugzak zaten drie gestolen kledingstukken. De kledij bleek uit drie verschillende winkels in de omgeving te komen. De verdachte van 32 jaar werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. De winkels kregen de gestolen stukken terug. Een mes en de kniptang die de verdachte bij had, zijn in beslag genomen.