Winkeldief die alarmsystemen omzeilt met zilverpapier, kan politie niet foppen Sander Bral

27 augustus 2019

14u10 0

Een gespecialiseerde politiepatrouille in burger kon maandag opnieuw een winkeldief op heterdaad betrappen op de Meir. De politie merkte hoe een man die ze kenden van eerdere feiten met een propvolle tas een winkel verliet, terwijl hij zijn omgeving nauwlettend in de gaten hield. Ter hoogte van de Kipdorpbrug werd de man tegengehouden. Hij moest toegeven dat hij zes broeken met een totale waarde van 170 euro had gestolen. Hij had met zilverpapier de alarmsystemen onklaar gemaakt. De man werd gearresteerd en wordt voorgeleid op het gerechtshof. De gestolen kleren konden aan de winkel worden teruggegeven.