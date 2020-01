Winkeldief (50) zwaargewond na val tijdens vlucht van politie Sander Bral

28 januari 2020

Het personeel van een warenhuis op de Meir kon maandagnamiddag een winkeldief betrappen. De vrouw had de beveiliging van enkele artikelen geprutst, maar werd betrapt door een medewerker van de winkel. Aanvankelijk werkte de dame goed mee, maar toen de politie werd gecontacteerd probeerde ze richting de kelder te vluchten. De vijftigjarige vrouw kwam ten val en verloor haar bewustzijn. Bij aankomst van de politie ontfermde een ziekenwagen zich over de dame. De dame werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie kon in de tas van de dame een schaar en enkele etiketten aantreffen. De dame had in totaal voor 380 euro aan kledingstukken gestolen.