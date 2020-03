Winkel verkoopt mondmaskers aan 9,99 euro per stuk: “Crimineel en onaanvaardbaar” ADA

17 maart 2020

16u34 36 Antwerpen Door een enorm tekort aan mondmaskers riep de zorgsector al meermaals op aan burgers om hun mondmaskers te doneren. Een oproep die al door velen ter harte is genomen. Anderen zien er dan weer een manier in om er geld uit te slaan. Winkel ‘Buy and Sell’ in de Antwerpse Nationalestraat verkoopt mondmaskers aan 9,99 euro per stuk en dat terwijl een doosje van 50 stuks 8 euro kost.

Aan de etalage van winkel ‘Buy and Sell’ in de Nationalestraat hangen ze gewoon aan het raam. Een vijftal mondmaskers met een prijskaartje. Een duur prijskaartje want aan 9,99 euro per stuk is die vraagprijs een stuk hoger dan de oorspronkelijke aankoopprijs van 8 euro voor 50 (!) stuks. Het spel van vraag en aanbod. De zaakvoerder doet ook niets verkeerd. Zolang er geen verbod op de verkoop van mondmaskers is vastgelegd, is iedereen vrij ze te verkopen.

Toch zorgt de verkoop ervan bij veel mensen voor een wrang gevoel omdat er op dit moment een grote schaarste is aan dergelijke mondmaskers in de gezondheidszorg. “Wat meer burgerzin was op zijn plaats”, klinkt het op sociale media. Ook presentator Kobe Ilsen is niet te spreken over de verkoop en noemt de actie op Instagram “crimineel en onaanvaardbaar.”

De winkeluitbater wilde niet reageren.