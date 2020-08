Win een fiets of streekproductenmand met fotowedstrijd #Europabijons

04 augustus 2020

10u52 1 Antwerpen Europa Direct provincie Antwerpen organiseert in augustus de online fotowedstrijd #Europabijons. Het team trok naar 12 locaties in de provincie Antwerpen met een link met Europa en nam daar een foto. Wie kan raden waar de foto genomen is, maakt kans op leuke prijzen.

“Niet iedereen realiseert zich dat, maar de Europese Unie is voor de provincie Antwerpen een zeer belangrijke partner voor het realiseren van een hele reeks grote en kleine initiatieven, van wetenschappelijk onderzoek op internationaal niveau tot de promotie van land- en tuinbouwproducten uit je eigen buurt”, zegt gedeputeerde voor Europese Samenwerking Kathleen Helsen. “In elke stad of gemeente maakt Europa mee het verschil. Met deze wedstrijd laten we onze burgers op een speelse manier die projecten zelf ontdekken.“

Het team van Europa Direct reisde door de provincie en nam een foto op twaalf plekken die een link hebben met Europa. De hele maand augustus verschijnt elke week op dinsdag, woensdag en donderdag een nieuwe locatie op de Facebookpagina en Instagrampagina van Europa Direct. In de loop van de dag volgen er telkens twee inhoudelijke tips. Uit de juiste inzendingen wordt op basis van een schiftingsvraag een dagwinnaar gekozen. Die dagwinnaar krijgt een Europataart en een streekproductenmand. Aan het einde van de zomer worden onder alle deelnemers twee felblauwe Europafietsen verloot.

Europa bij ons op de regionale televisie

De online fotozoektocht is een opwarmertje voor een televisiereeks over Europese projecten in de provincie Antwerpen die van 24 tot en met 28 augustus wordt uitgezonden op de regionale zenders ATV en RTV. Dienst Europa presenteert dan ook een nieuwe website waarop de inwoners van de provincie kunnen ontdekken welke Europese projecten er zijn in hun regio.

Europa Direct provincie Antwerpen is het lokale informatiecontactpunt van de Europese Commissie voor de burger. In totaal zijn er 400 infopunten in de 27 lidstaten. Europa Direct is een partnerschap tussen Provincie Antwerpen, de Europese Commissie en de FOD Buitenlandse Zaken.