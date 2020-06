Wilsonbekwame man erkent op sterfbed buitenechtelijke dochter: notaris wordt nu beschuldigd van valsheid in geschriften





CVDP

12 juni 2020

18u27 0 Antwerpen Een Antwerpse notaris verscheen vrijdag voor de correctionele rechtbank voor valsheid in geschrifte. Volgens de burgerlijke partij heeft ze de wilsonbekwame M. V. op zijn sterfbed een erkenningsakte van zijn buitenechtelijke dochter laten tekenen. Daardoor moest de erfenis verdeeld worden onder een kind extra.

Volgens de advocaat van de burgerlijke partij is er sprake van valsheid in geschrifte wegens de wilsonbekwaamheid van M. V. op de dag van het verlijden van de akte. Uit mailverkeer met de buitenechtelijke dochter blijkt dat de notaris op de hoogte was van de slechte mentale toestand van M. V. Tijdens een kort bezoek in het ziekenhuis zou ze hem de akte hebben laten ondertekenen in het bijzijn van de dochter. “Volgens een expert zou hij wilsbekwaam zijn geweest indien er voldoende tijd genomen was en de akte voldoende was uitgelegd. Dat is hier niet het geval.”

De buitenechtelijke dochter had door de erkenning mee inspraak op de begrafenis. We vragen daarom 2.500 euro morele schadevergoeding Nabestaanden

Tijdens het onderzoek verklaarde een van de dokters van M.V. dat een gesprek met hem niet mogelijk was omdat hij snel was afgeleid. De dag voor het verlijden van de akte was er sprake van een merkbare achteruitgang van zijn gezondheidstoestand. M.V. werd op de dag van het verlijden door de artsen wilsonbekwaam verklaard om medische beslissingen te maken. “Mijn cliënten lijden aan materiële schade doordat het huis van M.V. gedurende het onderzoek staat te verkommeren. Bovendien is er ook sprake van morele schade omdat de buitenechtelijke dochter mee inspraak had op de begrafenis. We vragen daarom 2.500 euro morele schadevergoeding.”

‘Amper 50 euro ereloon’

Volgens de advocaat van de notaris is de beslissing van haar cliënte rond de wilsbekwaamheid van M.V. in eer en geweten genomen. “Ze had niet de intentie om een misdrijf te plegen. Ze verdiende met het bezoek slechts 50 euro in ereloon, dus had er op geen enkele manier baat bij.” Bovendien is het niet verplicht om medische attesten aan te vragen voor de ondertekening. Een bezoek van twintig minuten zou wel voldoende lang zijn geweest om te vragen of M.V. zijn dochter wilde erkennen. Ze vraagt daarom de vrijspraak.

De beklaagde kwam ook nog zelf aan het woord. “Ik heb in het begin van mijn carrière een eed afgelegd dat ik mijn job in eer en geweten zou uitvoeren en dat heb ik ook steeds gedaan. Toen ik bij M.V. langs ging heb ik mezelf voorgesteld als notaris en heb ik gevraagd of hij wist wie de andere persoon bij mij was. Hij bevestigde dat het zijn dochter was. Ik heb hem gevraagd of hij haar erkent als zijn dochter en of hij weet wat de gevolgen daarvan zijn. Daarop gaf hij tweemaal een bevestigend antwoord.”

Het vonnis van deze zaak wordt uitgesproken op 26 juni.