Wilrijk viert Vlaamse feestdag met Yevgueni Jan Aelberts

11 juni 2019

Wilrijk viert naar goede gewoonte het feest van de Vlaamse Gemeenschap met een openluchtconcert vol Nederlandstalige muziek op zaterdag 6 juli. Blikvanger dit jaar is Yevgueni.

De toegang tot de optredens is gratis. Vooraleer Yevgueni optreedt, is het feest éérst aan de kinderen. Om 17 uur kunnen zij meezingen en -dansen met kabouters Klus en Kwebbel. Het optreden van Yevgueni start om 19 uur. Daarna neemt radiopionier Zaki het over en draait hij hits van vroeger en nu. Afspraak op de Bist. Inkom is gratis.