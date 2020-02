Wilrijk viert 65 jaar Jommeke met expo en film Jan Aelberts

02 februari 2020

15u24 0 Antwerpen 2020 wordt een feestelijk jaar voor Jommeke. Onze stripheld beleeft zijn 300ste avontuur én mag 65 kaarsjes uitblazen. Dat alles wordt gevierd met een overzichtstentoonstelling in het Wilrijkse districtshuis.

“Waar kan Jommeke beter vieren dan in Wilrijk, waar Jef Nys hem voor het eerst op papier zette?”, klinkt het bij het district. “Het geitendorp heeft al langer een boon voor de blonde stripheld. Je vindt Jommeke en zijn vriendjes her en der op nutskasten. En iedereen kent de grote stripmuur aan de Heistraat.”

Het district Wilrijk, uitgever Ballon Media en het Vlaams Stripcentrum vieren 65 jaar Jommeke met een expo in het districtshuis. “Je vindt er tekeningen uit de beginjaren van de stripheld, maar ontdekt ook heel wat interessante weetjes over de belevenissen van Jommeke en zijn vriendjes in die 65 jaar: de landen waar hij op avontuur ging, de kleurrijke inwoners van zonnedorp, de uitvindingen van professor Gobelijn ... Daarnaast krijg je een blik achter de schermen van de stripverhalen. En uiteraard wordt ook de band van Jef Nys met Wilrijk in de kijker gezet. Voor kinderen is er bovendien een leuke wedstrijd, waarbij de winnaars kans maken op een Jommeke-ballonvlucht of -verjaardagsfeest.”

De tentoonstelling loopt nog tot en met zaterdag 22 februari op dinsdag en woensdag van 8 uur tot 20 uur, op donderdag van 10 uur tot 20 uur, op vrijdag van 8 uur tot 17 uur en op zaterdag van 10 uur tot 17 uur.

Jommekesfilm

In het kader van de tentoonstelling wordt ook een oude film van onder het stof gehaald. Jef Nys maakte in 1968 een langspeelfilm over Jommeke: ‘De schat van de zeerover’. De film, die 68 minuten duurt, wordt op woensdag 5 februari om 15 uur vertoond in het auditorium van het Wilrijkse gemeenschapscentrum. De toegang is gratis, tickets bestellen kan via cc De Kern.