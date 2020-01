Wilrijk rouwt om voormalig pastoor Janus Claessens (86): “Sociaal zeer bewogen man die enorm veel heeft gedaan voor de jeugd”

03 januari 2020

15u36 3 Antwerpen De Wilrijkse parochie Sint-Jan Vianney is in rouw. Op oudejaarsdag overleed de geliefde oud-pastoor Janus Claessens. Hij werd 86 jaar. Zes jaar geleden won Claessens de Geitetrofee. De reacties op de sociale media liegen er niet om: “Een warme man die enorm veel voor de jeugd heeft gedaan.”

Janus Claessens was vijf volle decennia priester in Wilrijk, tot hij op zijn 80ste met pensioen moest. Hij werd wel elders geboren en getogen. “Janus was een boerenzoon uit Essen”, vertelt Jan Nys, vriend van de familie. “Die afkomst bleef hem later inspireren. Alles wat hij organiseerde voor de jeugd, moest voeling hebben met de natuur. Legendarisch waren de fietstochten voor tieners en de vierdaagse vakanties aan de Waddenzee. Kamperen deed je dan op de dijk. Hij was sociaal zeer bewogen. Hij zorgde ervoor dat minder begoede kinderen toch mee op vakantie konden door overnachting bij boeren te regelen.”

Chiro

Claessens werd in 1958 tot priester gewijd. Na een periode in Schoten kwam hij in Wilrijk terecht. Als onderpastoor van de parochie Sint-Jan Vianney zou hij in de jaren ‘60 en ‘70 een onuitwisbare stempel drukken als man van de Chiro. “Hij richtte er lokalen op en was ook de bezieler van ‘t Fortje, een jeugdhuis midden in een socialistisch gekleurde wijk”, herinnert Wilrijkenaar Hugo Van Akeleyen zich. “Zo hield hij de jeugd van de straat. Janus was een monument voor de jeugd.”

Marc Fransen, voormalig ATV-anker, looft de bescheidenheid van de overleden pastoor. Hij was iemand die rond zijn geloof geen muren optrok. “Toen Janus onderpastoor werd, hoor ik mijn vader nog zeggen: ’We gaan er last mee hebben, want het is ‘ne rode’. Hij was een warme man.”

Vijftig jaar priester, dan heb je wat erediensten gedaan. “Om de twee weken was er wel een huwelijk, doop of overlijden. Dan kom je makkelijk aan een paar duizend diensten. Op zijn 60ste is hij trouwens nog voor een jaar of vijf aalmoezenier in de Antwerpse gevangenis geworden.”

Gelovigen én vrijzinnigen

Janus Claessens sprak gelovigen én vrijzinnigen aan. Tekenend voor zijn karakter waren zijn woorden toen hij in 2014 de Geitetrofee won. “Ik ben vooral blij voor alle mensen die me zegden dat ze voor mij zouden stemmen. Het gaat mij om de samenhang van een gemeenschap, van een dorp. Je moet iedereen laten meedoen, klein en groot, jong en oud.»

De voorbije maanden liet zijn gezondheid hem in de steek. Hij overleed op de laatste dag van 2019.

Uitvaart

De uitvaart van Janus Claessens heeft plaats op zaterdag 11 januari om 11 uur, in de Sint-Jan Vianneykerk aan het Pastoor Pauwelsplein in Wilrijk.