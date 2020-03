William en Lore brengen de lockdown door op hun kot: “Mijn mama heeft een auto-immuunziekte, dus ik wil haar echt niet besmetten” Annelin Marien

29 maart 2020

17u03 0 Antwerpen Nu we met z’n allen zo veel mogelijk in ons kot moeten blijven, kozen veel studenten toch niet voor hun échte kot om in quarantaine te gaan, maar voor hotel mama. Studenten William en Lore (beiden 22) blijven wél wekenlang op kot in Antwerpen, ver weg van hun gezin, en dat om verschillende redenen. “Alle koten, zowel die van de universiteit als op de private markt, blijven in ieder geval toegankelijk voor bewoners die ervoor kozen op kot te blijven”, klinkt het bij de Universiteit Antwerpen.

William Van den Brande, student Geschiedenis, en zijn vriendin Lore Fremau, studente Geneeskunde, zitten samen op kot in een van de gebouwen van de universiteit in de Kleine Kauwenberg in Antwerpen. William is lid van de overkoepelende studentenvereniging Unifac, waardoor hij een kot heeft in het universiteitsgebouw van de Stadscampus. Al zijn kotgenoten zijn naar huis, maar hijzelf zit er nu al vier weken: hij gaat niet meer naar huis in Grobbendonk, en dat om zijn mama te beschermen, die een auto-immuunziekte heeft.

Meer plaats

“Als ik haar zou besmetten met het coronavirus, is de kans klein dat ze het overleeft", zegt William. “Ik heb mijn ouders al vier weken niet gezien, want de twee weekends voordat de quarantaine begon, ben ik toevallig niet overhuis geweest omdat wij met Unifac het cultuurfestival Calamartes organiseerden. Ik ben toen met veel mensen in contact gekomen, dus wilde ik het risico niet nemen om mijn moeder nog te zien. Toen de lockdown werd afgekondigd, ben ik dus maar hier gebleven.”

Ook Lore, uit Borgerhout, zit in quarantaine op kot bij William. “Ik blijf hier omdat het bij ons thuis niet heel groot is, mijn papa gebruikt mijn kamer eigenlijk als bureau”, zegt ze. “Ik heb hier meer plaats dan thuis, en ik denk ook niet dat het zou werken om heel de tijd om het tempo van mijn ouders te moeten leven.”

Het grote minpunt is wel dat de bib gesloten is. Ik heb momenteel heel wat taken, dus die moet ik nu ook op kot maken. William Van den Brande

De Universiteit Antwerpen liet al weten dat de juni-examens zeker zullen doorgaan, de praktische kant (met eventuele wijziging van examenvorm of verlenging van de examenperiode) wordt daarbij nog besproken. Ook studeren voor de examens zullen William en Lore dus samen op kot moeten doen. “Maar wij studeren wel vaker samen, dus dat moet zeker lukken”, aldus William. “Het grote minpunt is wel dat de bib gesloten is. Ik heb momenteel heel wat taken, dus die moet ik nu ook op kot maken.”

“De bibliotheek blijft nog minstens tot 19 april gesloten, maar alle koten, zowel die van de universiteit als op de private markt, blijven in ieder geval toegankelijk voor bewoners die ervoor kozen op kot te blijven”, laat Peter De Meyer, woordvoerder van de Universiteit Antwerpen, weten. UAntwerpen biedt zelf 349 kamers aan, maar de meeste kotstudenten huren een kamer op de private markt.

Opzegtermijn

“Studenten die in een kamer van de universiteit verblijven, kunnen hun huurcontract in deze uitzonderlijke situatie zonder uitschrijvingsbewijs en zonder opzegvergoeding voortijdig beëindigen. Op de private markt ligt dat anders: de Huurdersbond bevestigt dat het huurcontract slechts kan beëindigen wanneer de studie wordt stopgezet, en dat met een opzegtermijn van twee maanden. UAntwerpen stelt de kotstudenten voor dat de universiteit een mail stuurt naar de eigenaar met de vraag of hij bereid is het huurcontract voortijdig te beëindigen en dit slechts met een opzegvergoeding van één maand. Het is echter een vraag waar we volledig afhankelijk zijn van de goodwill van de eigenaar.”

Totdat de quarantaine afgelopen is, blijven William en Lore nog zeker in hun kot. “Ik ben blij dat ik hier niet alleen zit, maar ik hoop wel dat het niet meer té lang duurt”, zegt William. “Ik mis mijn familie wel, het zou leuk zijn om eens overhuis te kunnen. Gelukkig hebben we een Whatsappgroep waarin we dagelijks eens babbelen met elkaar!”