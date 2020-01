William Boeva neemt afscheid van zijn jeugd met derde zaalshow ‘B30VA’ Jan Aelberts

15 januari 2020

22u05 0 Antwerpen William Boeva neemt afscheid van zijn jeugd. De stand-up comedian is 30 jaar geworden en daar zal zijn nieuwe show ‘B30VA’ over gaan. Die gaat op 1 februari in première in de Antwerpse Arenberg.

De stand-up comedian won in 2012 Humo’s Comedy Cup en is ondertussen toe aan zijn derde zaalshow. In ‘B30VA’ zal hij het hebben over zijn eerste rit op tram 3. Niet gemakkelijk. Of zoals Boeva het zegt: “En ja, ik weet ook wel dat die lege pizzadozen buitengezet moeten worden, maar ik heb er een fort mee gebouwd en dat is ook waardevol.”

