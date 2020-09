Wildplasser blijkt doorwinterde fietsendief

CVDP

24 september 2020

15u39 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft woensdag twee mannen gearresteerd op verdenking van diefstal. De mannen kwamen in aanraking met de politie nadat een van hen had wildgeplast.

Toen het wijkteam van Berchem een wildplasser controleerde op het Kunstenplein bleken de man en zijn kompaan in het bezit van allemaal werkmateriaal dat voor diefstallen gebruikt kan worden. Eén van de mannen bleek ook illegaal in ons land te verblijven en was in het bezit van een heleboel fietssleutels. Omdat de mannen geen geloofwaardige uitleg konden geven voor het materiaal, werd er een huiszoeking uitgevoerd in de woning van één van de verdachten. Daar werden allerlei fietsonderdelen gevonden zoals zadels, spatborden, bagagerekken en sloten. De mannen (53 en 60) werden gearresteerd voor verder onderzoek.