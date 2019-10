Wijkteams en stadsdiensten de straat op tegen sluikstorten Toon Verheijen

06 oktober 2019

18u06 0 Antwerpen Verschillende wijkteams van de politie Antwerpen zijn samen met de stadsdiensten en gewapende met camera’s de straat opgetrokken om de strijd aan te gaan met sluikstorten. Verschillende vervuilers werden betrapt, maar daarnaast waren er ook pv’s voor drugsbezit en verkeersovertredingen.

Het wijkteam van het Kiel voerde in totaal zeven acties met extra aandacht voor de De Bosschaertstraat en de woonblokken aan de Jan De Voslei. Een kettingroker kregen er een boete omdat hij zijn peuken allemaal op straat gooide. Ook twee mensen die een matras dumpten in de De Bosschaertstraat liepen tegen de lamp. Een GFT-container die gebruikt werd om restafval te dumpen leverde een overtreder ook een GAS-boete op. In totaal konden de inspecteurs 31 pv’s opstellen.

Op Linkeroever hield het wijkteam samen met de stadsdiensten een oogje in het zeil aan verschillende sorteerstraten. Een persoon dat zijn huishoudelijk afval probeerde te dumpen in een vuilbak, werd betrapt. Twee mensen die hun afval in de sorteerstraat wilden achterlaten, kregen ook een pv net als een man die meermaals op de grond spuwde.

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde in burger op gekende overlastplaatsen. Toen ze een wagen controleerden, bleken twee van de drie inzittenden drugs op zak te hebben. De derde stond dan weer geseind omdat hij gezocht werd in een dossier rond diefstallen. Bovendien kreeg het trio ook nog eens een boete voor sluikstorten want ze hadden afval naast hun wagen gegooid.

In de Brederodewijk werd vooral gecontroleerd in het Harmoniepark, Albertpark, Vinkenpark, Konijnenweide, Elzenplein en parking Desguinlei). Een minderjarige werd betrapt met drugs op zak en een andere had een verboden wapen mee.