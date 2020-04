Wijkteam politie klist drie dealers: één is slechts 17 jaar Sander Bral

01 april 2020

Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum heeft volgens de lokale politie goede resultaten geboekt afgelopen weekend. Zo kon het team vrijdag in de Ketsstraat een drugsverkoper klissen. In de buurt van het Centraal Station werd de aandacht van de inspecteurs getrokken door een man die drugs scheen te willen kopen. Dat merkten ze aan zijn zenuwachtige houding en het voortdurend hanteren van z’n gsm.

Ter hoogte van het kruispunt van de Provinciestraat met de Ketsstraat bleef hij wat rondhangen. Niet lang daarna kwam er een tweede man met een fiets voorbij. De twee maakten contact en leken iets uit te wisselen. Daarna gingen ze uiteen. Bij controle bleek dat de koper net heroïne gekocht had. De verkoper had een paar honderd euro op zak. Hij werd bij de onderzoeksrechter voorgeleid die tot aanhouding besliste. De man moest vermoedelijk in opdracht van een derde leveringen van heroïne doen.

Zaterdag dan zag de politie in de Magdalenastraat iemand wachten. Toen er een tweede man aankwam, iets uitgewisseld werd en ze weer uit mekaar gingen, kwam de politie op het toneel. De koper bekende dat hij net cocaïne gekocht had. Tijdens de huiszoeking bij de verkoper vond de politie nog meer cocaïne maar ook hasjiesj en geld. De minderjarige verkoper (17) werd naar de jeugdrechter verwezen voor z’n voorleiding.

In de Kroonstraat trof het wijkondersteuningsteam een man aan die druk bezig was met zijn telefoon. De politie volgde hem even tot aan een pand wat verderop. Hij belde aan en werd binnen gelaten. Enkele seconden later komt hij weer buiten en bij controle vond de politie vijftig euro. In zijn gsm stonden berichtjes met het adres in de Kroonstraat. De bewoner verklaarde effectief net drugs gekocht te hebben.

Bij de vermoedelijke verkoper volgde een huiszoeking waar elf verpakkingen cocaïne, bijna zevenhonderd xtc-pillen en meer dan drieduizend euro cash gevonden werden. Dat en verschillende attributen om handel in drugs te realiseren werden in beslag genomen. Ook deze man (21) komt bij de onderzoeksrechter.