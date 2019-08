Wijkteam pakt drugsdealers en auto-inbrekers Sander Bral

20 augustus 2019

11u23 0

Het afgelopen weekend van het wijkonderzoeksteam van de lokale politie begon met een toezicht aan de Duinstraat, gezien daar eerder al overlast vastgesteld werd ten gevolge van druggebruik. Zo trof de politie een koppeltje dat druk bezig was met iemand telefonisch te bereiken. Terwijl ze nerveus over straat liepen, spraken ze ook anderen aan. Tot ze zelf aangesproken werden door een man van achttien jaar. Gezien het vermoeden dat ze op zoek waren naar verdovende middelen, werden ze in de gaten gehouden. Op het moment dat er drugs getoond werden, kwam de politie tussen. De achttienjarige probeerde te vluchten maar dat kon verhinderd worden. Hij werd gearresteerd.

Net als een man die bezig was met een auto-inbraak. Hij werd door het wijkonderzoeksteam op heterdaad betrapt in de Delinstraat. De inspecteurs zagen tijdens een andere vaststelling hoe twee mannen via de achterdeuren van een wagen de voorste deur openden om in te stappen. Daarna zagen ze één van de twee rommelen in het handschoenkastje. Toen ze dichterbij kwamen, stelden ze ook vast dat een raampje van de auto was ingeslagen. Eén van de verdachten vluchtte weg. De tweede twintigjarige verdachte kon ingerekend worden.

Zaterdagnamiddag dan liep een man zenuwachtig heen en weer op het Giraffenplein. Wat later wandelde hij de Ommeganckstraat in waar hij contact maakte met iemand. Samen wandelden ze terug naar het plein. Tijdens de wandeling werden zaken uitgewisseld. Bij het uiteengaan werden ze door de politie tegengehouden. Uiteindelijk bleek dat ze hadden afgesproken om drugs te verhandelen. De verkoper van 37 jaar werd voor de onderzoeksrechter gebracht.

Zaterdagavond viel een man op die aan een hoge snelheid en opvallend gehaast over de Loosplaats fietste in de richting van de Van Eycklei. Hij fietste tot aan de Groenplaats waar hij contact maakte met een andere man. Gezien de omstandigheden werden ze gecontroleerd door het wijkonderzoeksteam Centrum. De andere man verklaarde cocaïne te willen kopen van de gehaaste negentienjarige fietser. Die laatste werd gearresteerd en voorgeleid voor de verkoop van verdovende middelen.