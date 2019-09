Wijkteam Kiel bindt de strijd aan met achtergelaten voertuigen Sander Bral

Het politiewijkteam van het Kiel ondernam zondag een actie tegen achtergelaten voertuigen in de wijk. Achtergelaten aanhangwagens, auto’s of bromfietsen werden gecontroleerd en waar mogelijk getakeld. Op de Vogelzanglaan werd ter hoogte van de sporthal een lichte vrachtwagen getakeld omdat er aanwijzingen waren dat het voertuig niet verzekerd was. Op de Kolonel Silvertopstraat werd een voertuig zonder kentekens getakeld. Twee bromfietsen zonder nummerplaten in de Luxemburgstraat werden doorgegeven voor ophaling. Een aanhangwagen met platte banden in de Julius de Geyterstraat werd ook genoteerd voor ophaling. De eigenares gaf niet thuis en krijgt - niet voor het eerst - een boete. Een voertuig aan het Hof van Tichelen wordt nog opgevolgd, twee aanhangwagens aan het Kielsbroek werden beboet wegens langdurig parkeren. Tijdens de actie werden ook nog enkele verkeersinbreuken beboet. Eén iemand stond op de Jan van Rijswijcklaan in de dubbele file, één iemand reed via de verhoogde berm van de Vogelzanglaan, één iemand stond geparkeerd op een hoek in de Abdijstraat en drie personen negeerden een verkeersbord in de Schijfstraat. Tot slot stond één bestuurder op het fietspad in de Sint-Bernardsesteenweg.