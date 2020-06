Wijkondersteuningsteam klist jonge drugdealers Sander Bral

23 juni 2020

11u03 0

Het wijkondersteuningsteam regio West merkte zondagavond een man op een elektrische step op die in aanmerking kwam voor de verkoop van verdovende middelen. Hij was namelijk eerder ook al eens gearresteerd voor soortgelijke feiten.

De man parkeerde zijn step en ging kort een huis binnen. Niet veel later kwam hij buiten en bleek hij net drugs geleverd te hebben. De verdachte werd gearresteerd en bij hem thuis vond de politie nog meer drugs. De man van negentien jaar wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Hetzelfde team had vrijdag ook al een 18-jarige gearresteerd voor het verkopen van drugs. De verdachte verplaatste zich gezwind door het verkeer met z’n fiets waardoor hij opviel. Omdat hij ook vaak op z’n gsm bezig was, besloot de politie hem in de gaten te houden.

Nadat hij in de Riemstraat contact had gemaakt met een andere jongeman, wisselden de twee iets uit. Bij controle werd het vermoeden bevestigd dat er net een drugsdeal had plaatsgevonden. Bij een huiszoeking nam de politie nog meer drugs, verpakkingsmateriaal, geld en gsm’s in beslag. Ook over zijn verdere aanhouding beslist de onderzoeksrechter.