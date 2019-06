Wijk Groenenhoek viert feest Jan Aelberts

14 juni 2019

00u02 0 Antwerpen De Berchemse wijk Groenenhoek viert voor de tweede keer feest.

De optredens gaan door voor café Vrij Belgie in de Diksmuidelaan. De band ‘No Deal’ trapt het wijkfeest af, gevolgd door Flushed Harmony, House Of Sun en Handkerchief. Om 20 uur speelt het bluescollectief Fons Lexington. The Logic Society sluit om 21 uur het feest af.